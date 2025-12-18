Así quedó el tarjetón para elecciones al Senado en 2026

En el centro Ágora de Bogotá, la Registraduría Nacional adelantó el sorteo para definir las posiciones de agrupaciones políticas en el tarjetón que se usará para las elecciones de Congreso en 2026, un proceso que se realizó con presencia de delegados de las campañas y autoridades electorales.

Para las elecciones al Senado de la República, el tarjetón quedó encabezado por el Partido de la U, seguido por la Coalición Fuerza Ciudadana, Centro Democrático, el Pacto Histórico y el Partido Conservador Colombiano, junto con el movimiento Oxígeno.

En los siguientes lugares aparecen los movimientos Patriotas y Con Toda por Colombia. Luego, la coalición Cambio Radical – ALMA, además de la Coalición Alianza por Colombia, integrada por la Alianza Verde, En Marcha, el Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y la ASI.

Más adelante en el tarjetón están el movimiento Creemos y el Movimiento Salvación Nacional, seguidos por Colombia Segura y Próspera. Luego figura la Coalición Ahora Colombia, conformada por los movimientos MIRA, el Partido Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.



Finalmente, el tarjetón se cierra con el Frente Amplio Unitario y el Partido Liberal Colombiano, además de la opción al voto en blanco.

“Esta es la tarjeta electoral que hoy le presentamos a Colombia para las elecciones de Senado, conforme al sorteo que se llevó a cabo durante toda la mañana. Como ven, es una tarjeta muy intuitiva, sencilla de manejar, dentro de los márgenes que tienen elecciones nuestras, donde hay voto preferente y listas cerradas”, afirmó Hernán Penagos, registrador nacional.

También se sortearon los puestos de las listas para las circunscripciones especiales del Congreso, además de las listas para la Cámara de Representante por Bogotá y por Cundinamarca.