Estos son los cinco números que más caen del Baloto y Revancha en Colombia

Existen diferentes juegos de azar en el país que encienden las emociones de miles de personas semana tras semana, pero uno de los sorteos más conocidos es el de Baloto y Revancha, el cual se lleva a cabo el lunes, miércoles y sábado en donde podrá conocer los resultados en Blu Radio.

De acuerdo con la organización, “no existe alguna fórmula” y los resultados los da “100 % la suerte”. Por ende, la persona que adquiera su boleta -con un valor de 9.000 pesos- puede o no llevarse el acumulado entre un sinfín de posibilidad de poder ser el ganador.

Baloto y Revancha.

Los cinco números de Baloto y Revancha que más cayeron en 2025

Si bien “no existe una fórmula”, la organización aseguró que este año cinco números se repitieron en varios sorteos, incluso, en algunos que dejó ciertos ganadores, los cuales fueron:



El número 25: ha caído con 58 veces. El 2: 57 veces. El 43: 57 veces. El 21: 56 veces. El 32: 56 veces.

Lo mismo en el caso de Revancha, el otro premio que se entrega durante estas fechas:



El número 25: ha caído con 58 veces. El 2: 57 veces. El 43: 57 veces. El 21: 56 veces. El 32: 56 veces.

En cuanto a la superbalota, para Baloto los números que más cayeron fueron el 12, 04, 10, 13 y 09, mientras que en Revancha fueron 06, 09, 11, 07 y 16.

Baloto Revancha Foto: Baloto

¿Cuántas veces cayó el acumulado de Baloto y Revancha este 2025?

En este 2025, Baloto ha caído en cinco oportunidades, dejando multimillonarios en Bogotá en dos ocasiones, Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba). Estos 5 afortunados se ganaron $94.000 millones.



En este 2025, Revancha ha caído en dos oportunidades dejando multimillonarios en Bogotá y en el Guamo, Tolima. Entre los dos afortunados ganadores se llevaron $28.000 millones.



Estos son los premios que entrega el Baloto y Revancha