Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores durante la noche del jueves 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 2825. Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo ganador del premio mayor y permitió la distribución de múltiples premios secos en diferentes categorías, generando expectativa y emoción en todo el país.
Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 18 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones.
Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó una amplia lista de premios secos, distribuidos en distintas regiones del país. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo:
La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores los pasos para reclamar sus premios de forma segura y oportuna.
Pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.
Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá o en oficinas autorizadas:
La entidad recomienda a los apostadores:
La Lotería de Bogotá continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos en cada sorteo.