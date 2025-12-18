Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores durante la noche del jueves 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 2825. Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo ganador del premio mayor y permitió la distribución de múltiples premios secos en diferentes categorías, generando expectativa y emoción en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 18 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones.



Premios secos: resultados oficiales

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá entregó una amplia lista de premios secos, distribuidos en distintas regiones del país. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo:



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores los pasos para reclamar sus premios de forma segura y oportuna.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.



Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá o en oficinas autorizadas:



Dirección: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos:

Billete original firmado Fotocopia de la cédula Certificación bancaria Formulario de identificación de ganadores Carta de autorización (si aplica)



Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una única fracción según el valor anunciado en cada edición

Recomendaciones para los jugadores

La entidad recomienda a los apostadores:



Verificar que el billete esté en buen estado y corresponda al sorteo jugado.

Revisar la casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.

Tener en cuenta los plazos de cobro:

1 año después del sorteo. 6 meses adicionales para trámites legales, si son necesarios.



La Lotería de Bogotá continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos en cada sorteo.