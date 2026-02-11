En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos sismos sacudieron a Santander en la madrugada; el más fuerte fue de magnitud 4.8

Dos sismos sacudieron a Santander en la madrugada; el más fuerte fue de magnitud 4.8

Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad