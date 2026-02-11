En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recompensa de $10 millones por información que esclarezca muerte de niño en Tona

Recompensa de $10 millones por información que esclarezca muerte de niño en Tona

La Alcaldía de Tona, Santander, declaró tres días de luto por la muerte del niño Daniel Felipe Ballesteros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad