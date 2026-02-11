Las cifras que tendrían que pagar grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

Publicidad
El sector empresarial colombiano comenzó a hacer cálculos sobre el impacto que tendría el nuevo impuesto al patrimonio anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como parte de una eventual segunda declaratoria de emergencia económica para atender la ola invernal.
Según se explicó Víctor Grosso, periodista económico de Mañanas Blu, el Gobierno necesitaría recaudar cerca de 8 billones de pesos, luego de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica anterior.
Ante la posibilidad de que esa decisión no sea revertida, el Ejecutivo optaría por una nueva emergencia con un tributo que actualmente no existe en Colombia para personas jurídicas: un impuesto al patrimonio de las empresas.
Actualmente, el impuesto al patrimonio aplica a personas naturales con altos patrimonios. La propuesta del Ministerio de Hacienda contempla recaudar los recursos necesarios entre aproximadamente 15.000 empresas.
De acuerdo con lo planteado, las compañías con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.
Con base en cifras de patrimonio atribuible a accionistas, se presentaron estimaciones preliminares sobre cuánto tendrían que pagar algunas de las principales empresas del país.
Uno de los puntos señalados en el informe es que el impuesto se calcularía sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, lo que implicaría que compañías con pérdidas también deberían pagar.
Se mencionó el caso del Grupo Éxito, que en 2024 registró ganancias por 60.000 millones de pesos y en años anteriores reportó pérdidas.
También se expuso la situación de Air-e, empresa intervenida con un patrimonio de 784.000 millones de pesos, que en 2024 reportó pérdidas por 1,4 billones de pesos. Aun así, con el nuevo impuesto debería pagar aproximadamente 9.200 millones de pesos.
Dentro de los cálculos también se incluyó a Ecopetrol, cuyo patrimonio consolidado asciende a 107 billones de pesos.
Según las estimaciones presentadas, la petrolera tendría que pagar alrededor de 1,3 billones de pesos, lo que representaría una parte significativa del total que busca recaudar el Gobierno.
De acuerdo con el análisis expuesto, solo con algunas de las empresas mencionadas se podrían recaudar cerca de 3,5 billones de pesos, aunque aún faltarían sectores con patrimonios elevados, como el de las EPS.
