En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Las cifras que tendrían que pagar grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

Las cifras que tendrían que pagar grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

El Gobierno necesitaría recaudar cerca de 8 billones de pesos para atender la emergencia por la ola invernal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad