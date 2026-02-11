Las cifras que tendrían que pagar grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

El sector empresarial colombiano comenzó a hacer cálculos sobre el impacto que tendría el nuevo impuesto al patrimonio anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como parte de una eventual segunda declaratoria de emergencia económica para atender la ola invernal.

Según se explicó Víctor Grosso, periodista económico de Mañanas Blu, el Gobierno necesitaría recaudar cerca de 8 billones de pesos, luego de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica anterior.

Ante la posibilidad de que esa decisión no sea revertida, el Ejecutivo optaría por una nueva emergencia con un tributo que actualmente no existe en Colombia para personas jurídicas: un impuesto al patrimonio de las empresas.

Lluvias en Colombia

¿A qué empresas afectaría el nuevo impuesto al patrimonio?

Actualmente, el impuesto al patrimonio aplica a personas naturales con altos patrimonios. La propuesta del Ministerio de Hacienda contempla recaudar los recursos necesarios entre aproximadamente 15.000 empresas.



De acuerdo con lo planteado, las compañías con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.



¿Cuánto tendrían que pagar las grandes empresas?

Con base en cifras de patrimonio atribuible a accionistas, se presentaron estimaciones preliminares sobre cuánto tendrían que pagar algunas de las principales empresas del país.



En el caso del Grupo Aval, cuyo patrimonio atribuible a accionistas es de aproximadamente 18,4 billones de pesos, el pago estimado sería cercano a 220.000 millones de pesos . Sin embargo, se planteó la inquietud sobre cómo se aplicaría el impuesto en el caso de holdings empresariales y si la tributación recaería sobre el conglomerado o sobre cada una de sus compañías.



Por ejemplo, el Banco de Bogotá, controlado por el Grupo Aval, tiene un patrimonio de 17,4 billones de pesos, lo que implicaría un pago aproximado de 210.000 millones de pesos.



En el caso de Bancolombia (Grupo Sura), con un patrimonio de 42 billones de pesos, el impuesto superaría el medio billón de pesos, alrededor de 500.000 millones.



Para Davivienda , con un patrimonio atribuible a accionistas de 16,5 billones de pesos, el pago estimado sería de cerca de 200.000 millones de pesos.



Nutresa (Grupo Gilinski), con 6,6 billones de pesos en patrimonio, pagaría aproximadamente 80.000 millones de pesos.



Grupo Éxito , con 6,8 billones de pesos, aportaría cerca de 82.000 millones de pesos.



Terpel, con 3,34 billones de pesos, tendría un pago cercano a 40.000 millones de pesos.



Totto, con un patrimonio de 202.000 millones de pesos, pagaría alrededor de 2.200 millones de pesos.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila Foto: @MinHacienda

¿Cuál es el problema del impuesto sobre el patrimonio?

Uno de los puntos señalados en el informe es que el impuesto se calcularía sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, lo que implicaría que compañías con pérdidas también deberían pagar.

Se mencionó el caso del Grupo Éxito, que en 2024 registró ganancias por 60.000 millones de pesos y en años anteriores reportó pérdidas.

También se expuso la situación de Air-e, empresa intervenida con un patrimonio de 784.000 millones de pesos, que en 2024 reportó pérdidas por 1,4 billones de pesos. Aun así, con el nuevo impuesto debería pagar aproximadamente 9.200 millones de pesos.



El caso Ecopetrol

Dentro de los cálculos también se incluyó a Ecopetrol, cuyo patrimonio consolidado asciende a 107 billones de pesos.

Según las estimaciones presentadas, la petrolera tendría que pagar alrededor de 1,3 billones de pesos, lo que representaría una parte significativa del total que busca recaudar el Gobierno.

De acuerdo con el análisis expuesto, solo con algunas de las empresas mencionadas se podrían recaudar cerca de 3,5 billones de pesos, aunque aún faltarían sectores con patrimonios elevados, como el de las EPS.