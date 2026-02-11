Emergencia, acusaciones, denuncias: Petro habló de todo y contra todos en consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro encabezó en Montería un extenso consejo de ministros —cercano a cinco horas— marcado por la emergencia invernal, anuncios fiscales, denuncias de presuntos sabotajes, críticas a instituciones del Estado y pronunciamientos sobre política energética, electoral y administrativa. Aunque el eje formal del encuentro fueron las inundaciones que afectan a Córdoba y a otras regiones del país, el mandatario abordó múltiples frentes, generando reacciones políticas y respuestas institucionales.



Emergencia por lluvias y ultimátum a la Corte Constitucional

El Gobierno calcula que se requieren 8 billones de pesos para atender la emergencia causada por el invierno. Petro condicionó la ruta financiera a la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre.

“Vamos a dar hasta mañana y tenemos un problema de tiempos, pero también de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces yo quiero ver qué momento, que no se demore, porque si no, de todas maneras no podemos esperar mucho", dijo el presidente.



Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que, de decretarse una nueva emergencia, el Ejecutivo propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas para financiar la reconstrucción.

“Proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Y con el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas de medidas tributarias que hemos mencionado, se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza, se le conoce", dijo.



Balance de daños: “No hay plata para reconstruir”

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo presentó un panorama crítico de afectaciones humanas, territoriales y económicas: “Va a ser realmente una pérdida extraordinariamente grande. Vea, nosotros hemos hecho unos cálculos con las imágenes satelitales que nos arrojan unas 48.000 hectáreas en este momento bajo el agua. Eso, haciendo un poco más matemáticas de servilleta, nos puede estar dando que tendríamos unas 250.000 o 300.000 hectáreas afectadas. Recuperar eso cuesta una fortuna. Restituirles las viviendas a las miles de familias que lo perdieron cuesta demasiado dinero”, dijo Carlos Carillo, director de la entidad.



Polémica por protocolo del consejo de ministros

El mandatario defendió el procedimiento del encuentro tras críticas por alcaldes que esperaron atención sentados en el piso.

“Críticas que alcaldes se tiraron por ahí en un correo a decir que no lo recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros, tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones. Lo que estamos es resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente. El Consejo de Ministros tiene un protocolo", dijo Petro.



Propuesta energética a EE. UU. y críticas empresariales

Petro reveló que propuso a Donald Trump integrar infraestructura para transportar gas venezolano, con el objetivo de abaratar precios. En ese contexto lanzó críticas a grandes empresarios.



“Le dije a Trump: ayúdeme a importar, le pongo el tubo para que exporte usted al mundo, porque los gringos no necesitan gas, y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela se use, porque mitiga un poco el impacto del CO2, y parte de ese gas llega aquí y desplomamos todos estos precios, ministro.”



Denuncia de presunto sabotaje y plan contra su seguridad

El presidente aseguró que existió un intento de sabotear su reunión con Trump mediante la siembra de sustancias ilícitas en su vehículo, y reiteró que hay planes para atentar contra su vida.

“Hay un general que ordena retirar la policía, tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden, no, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no, su casa era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión… eso me coloca en una situación de alarma", denunció.



Isla Gorgona como centro internacional de investigación

Petro planteó transformar la isla en un eje científico y sanitario: “Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública con prevención, y eso implica antiofídico y eso implica refrigeración, lo cual implica energía”.



Nuevo pasaporte colombiano

El mandatario presentó el diseño preliminar del nuevo documento, destacando su seguridad y el fin de la tercerización.

“Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia y ordenado cambiarlas. Y nada, la trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos".



Defensa de Ricardo Roa y críticas al sistema electoral

Petro defendió al presidente de Ecopetrol frente a las imputaciones anunciadas y cuestionó decisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía. “Ahora Roa, por sobre topes de campaña, que yo que me he leído ese proceso de pie a paso, pues no tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobre costo. Ustedes no pueden decir que porque duplicaron la factura…Y el señor Prada es el que armó esto… sobre topes que cuando yo veo resulta que no son…”