Petro denuncia que iban sabotear reunión con Trump intentando meter drogas en carro de Presidencia

Durante el consejo de ministros adelantado en Montería, dedicado a la emergencia de inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció que antes de la reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un plan para frustrar dicho encuentro.

Según el mandatario, fue un general retirado de la Policía, quien, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. Aseguró, además, que más involucrados fueron retirados.

El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe. Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos.

"Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro desde la capital de Córdoba durante el consejo de ministros que inició en la noche del lunes y se retomó este martes.



Petro, sentado junto a Donald Trump en su reunión privada en la Casa Blanca. Foto: presidencia

Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.

En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué Afirmó.

El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde, según dijo en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la Costa Atlántica. Hasta ahora ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.

A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.

En septiembre de 2024, por ejemplo, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

