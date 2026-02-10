En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro denuncia que iban sabotear reunión con Trump intentando meter drogas en carro de Presidencia

Petro denuncia que iban sabotear reunión con Trump intentando meter drogas en carro de Presidencia

Hay un general de la Policía involucrado que, según el presidente Petro, fue retirado de la institución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad