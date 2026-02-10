No vemos necesaria la renuncia de Ricardo Roa, dice su defensa tras imputación de cargos

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, su abogado defensor, Juan David León, aseguró que no existe motivo jurídico ni administrativo para que el ejecutivo renuncie a su cargo.

“No vemos necesario que lo haga”, dijo León en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. “Hasta este momento no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa", quien, insistió, mantiene incólume la presunción de inocencia.

La imputación de cargos, radicada el pasado lunes, hace parte del proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en la compra de un apartamento por parte de Roa, en una transacción que, según la Fiscalía, se habría hecho por debajo del valor comercial.



Los delitos imputados a Roa: topes electorales y tráfico de influencias

Según la información conocida, la Fiscalía le imputa a Roa dos delitos previstos en el Código Penal violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, tipificado desde 2016 tras la reforma derivada del escándalo de Odebrecht, y un presunto tráfico de influencias vinculado a la adquisición de un inmueble.

Sobre este último, el abogado León sostuvo que la operación fue completamente legal y trazable. “Fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso mediante créditos, como cualquier ciudadano que adquiere un bien con pago a través del sistema financiero”, explicó.



En cuanto al presunto exceso en los topes de campaña, añadió que no existe claridad ni certeza sobre el monto que habría sido superado. “Hasta el momento hay solo especulación. Se habla de 1.500 millones, pero no sabemos a ciencia cierta si son 1.500, si son más, ni de dónde salen esas cifras”, puntualizó.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook, Ecopetrol

Argumentos de la defensa: comunicación activa con la Fiscalía

León destacó que la defensa de Roa ha mantenido una interlocución constante con la Fiscalía y que la decisión de imputar cargos los tomó por sorpresa. “Nos toma por sorpresa la decisión, porque veníamos interlocutando con ambos fiscales de manera proactiva y constante, aclarando cada punto requerido”, afirmó.

Además, subrayó que la audiencia de imputación no implica una condena ni la pérdida de derechos laborales. “La Fiscalía tan solo es una parte más. La presunción de inocencia solo se extingue cuando existe una decisión judicial en firme”, recordó.

Publicidad

El abogado también señaló que solicitarán una nueva oportunidad para que su defendido sea escuchado formalmente en interrogatorio. “Queremos que el doctor Roa pueda ejercer su defensa ante la Fiscalía General de la Nación y aclarar todas las manifestaciones que puedan generar algún interés o duda”, dijo.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook Ecopetrol

Gobierno corporativo y presiones políticas

Respecto de una posible renuncia de Roa a la presidencia de Ecopetrol, León insistió en que la decisión no se ha tomado y que será evaluada por el propio funcionario junto con los órganos de gobierno de la empresa. “Eso es una opción que se está valorando al interior del gobierno corporativo, al interior de su fuero personal, de las decisiones que él considere”, señaló.

No hubo precio regalado ni intervención de influencias. Fue un negocio legítimo, documentado y transparente puntualizó.

Publicidad

Sobre la presunta red de relaciones y contratos

Ante los señalamientos de supuestos vínculos entre Roa, el coronel Mancera y contratos de Ecopetrol o sus filiales, León fue enfático: “El presidente no ha intervenido en ninguno de esos contratos, ni siquiera tenía competencia jerárquica sobre los procesos en cuestión”.

El abogado aclaró que Gaxi, empresa del coronel Mancera, “tuvo únicamente un acercamiento preliminar con una filial de Ecopetrol, Hocol, en el marco de un acuerdo de entendimiento sin carácter contractual ni valor comercial definido”. Añadió que “no hubo pago alguno ni relación directa gestionada por el doctor Roa”.

Asimismo, desestimó versiones que hablaban de la contratación de una familiar del coronel Mancera en Ecopetrol: “Esa funcionaria ingresó a la empresa antes de que Roa fuera presidente. No tiene ninguna relación con él ni con los contratos investigados”. León calificó la información divulgada por algunos medios como “una especulación mediática que no ha sido confirmada por la Fiscalía”.



Divergencias entre Fiscalía y Consejo Nacional Electoral

El abogado también puso en duda las cifras presentadas por las autoridades sobre los posibles excesos en los topes de financiación de campaña. La Fiscalía habla de unos 1.500 millones de pesos, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) menciona al menos 5.000 millones.

“No hay una delimitación clara ni coincidencia entre las dos investigaciones”, señaló. “La Fiscalía es autónoma en su tesis, pero hasta ahora no ha hecho claridad sobre los documentos ni los montos que supuestamente se omitieron. Todo sigue en un escenario de especulación”.

De acuerdo con León, la defensa no ha sido notificada formalmente del acto de imputación ni de la fecha de audiencia.



Sin solicitud de medida de aseguramiento y sin obligación de renunciar

Consultado sobre una posible medida de aseguramiento, el abogado sostuvo que “la Fiscalía no tiene previsto solicitarla”. Según explicó, lo único radicado fue la solicitud de audiencia de imputación, sin solicitud de detención preventiva o domiciliaria.

Frente a los efectos corporativos de la imputación, León fue categórico: “Ricardo Roa no está obligado a renunciar.