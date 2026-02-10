En vivo
Judicial  / No vemos necesaria la renuncia de Ricardo Roa, dice su defensa tras imputación de cargos

No vemos necesaria la renuncia de Ricardo Roa, dice su defensa tras imputación de cargos

El abogado del presidente de Ecopetrol, Juan David León, aseguró que la imputación no altera su situación jurídica ni justifica una renuncia inmediata.

