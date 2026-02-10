En vivo
Avión con 55 pasajeros a bordo se estrelló en una playa pocos segundos después de despegar

Avión con 55 pasajeros a bordo se estrelló en una playa pocos segundos después de despegar

En vídeos publicados por testigos del siniestro se puede ver al avión varado en la playa mientras los servicios de emergencia evacúan a los ocupantes.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

