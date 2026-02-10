En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Frustran atentado contra el oleoducto Bicentenario en Arauca: dron descubrió a criminales

Frustran atentado contra el oleoducto Bicentenario en Arauca: dron descubrió a criminales

Un grupo de personas fue sorprendido realizando excavaciones en un punto crítico del oleoducto de Arauca y huyó tras ser detectado por un dron militar.

Frustran atentado contra el oleoducto Bicentenario en Arauca: dron descubrió a criminales
Frustran atentado contra el oleoducto Bicentenario en Arauca: dron descubrió a criminales
Foto: X @Ejercito_Div8
Por: Felipe García
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad