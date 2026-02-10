Frustran atentado contra el oleoducto Bicentenario en Arauca: dron descubrió a criminales

Un atentado contra el oleoducto Bicentenario fue frustrado en las últimas horas en el sector de Caranal, zona rural del municipio de Fortul, Arauca, luego de que tropas del Ejército detectaran movimientos sospechosos en un punto estratégico de esta infraestructura energética. El hecho ocurrió a la altura del PK 198+, un tramo considerado de alto riesgo por su cercanía a corredores usados históricamente por grupos armados.

Durante labores de reconocimiento aéreo, un dron permitió ubicar a varias personas portando herramientas de excavación, una actividad que encendió las alertas por el riesgo que representa para el oleoducto y para la seguridad de la comunidad. Según el Ejército, al notar la presencia del dron, los criminales adoptaron una actitud hostil, abandonaron de forma apresurada el lugar y huyeron en motocicletas con dirección al caserío de Caranal.

Fuentes de inteligencia militar señalan que este intento de sabotaje estaría relacionado con acciones del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, estructura señalada de ejercer constreñimiento sobre la población civil para facilitar la ejecución de atentados contra infraestructura estratégica del Estado. Estas prácticas, advierten, exponen a las comunidades a riesgos ambientales, económicos y humanitarios.

Las autoridades mantienen operaciones de control y vigilancia en el área para ubicar a los responsables y prevenir nuevos hechos, mientras se refuerzan las medidas de seguridad sobre el oleoducto Bicentenario, uno de los principales blancos de los grupos armados ilegales en el oriente del país.