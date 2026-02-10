ELN se pronuncia por asesinato de escoltas del senador Jairo Castellanos: "No era nuestro objetivo"

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció luego del asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, ocurrido en una emboscada contra su esquema de seguridad en carreteras del departamento de Arauca, un hecho que ha generado fuerte rechazo desde distintos sectores políticos y del Gobierno nacional.

El ataque se registró en la zona rural del municipio de Fortul, donde hombres armados interceptaron el vehículo blindado en el que se movilizaban los escoltas del congresista. De acuerdo con el relato entregado por el propio senador Castellanos, no se trató de un retén improvisado, sino de una acción planeada con precisión: al menos tres camionetas cerraron el paso y bloquearon cualquier ruta de escape antes de que se desatara un intenso intercambio de disparos.

Como resultado del ataque murieron Wilmir y Manrique, hombres de confianza del senador, quienes se negaron a descender del vehículo oficial. Castellanos calificó el hecho como una “barbarie” tras asistir al sepelio de sus escoltas y aseguró que la violencia fue ejecutada por un grupo numeroso de hombres fuertemente armados.

Según informes de inteligencia conocidos por las autoridades, los responsables del atentado serían integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, estructura que tiene presencia histórica en esa zona del país. En medio de estos señalamientos, el grupo armado ilegal emitió un pronunciamiento en el que se refirió a los hechos, luego de ser vinculado directamente con el ataque.



Dentro del material probatorio que analizan las autoridades se encuentra un video clave en el que se observa a los atacantes vestidos de civil. En las imágenes también se aprecia a uno de los hombres portando un fusil mientras participa en el ataque contra el vehículo del esquema de seguridad.

"No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región. Los retenes que colocamos en las vías, obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región, igualmente son medidas de defensa, frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios", dijo el ELN en su comunicado.

Tras lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado, que además dejó una camioneta desaparecida y tres asesores del senador retenidos de manera temporal.

Este hecho se suma al complejo panorama de seguridad que enfrentan líderes políticos y funcionarios públicos en el actual contexto electoral, especialmente en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales, como Arauca.