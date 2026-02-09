"Esto es una barbarie": senador Jairo Castellanos por el asesinato de sus escoltas a manos del Eln

El senador Jairo Castellanos manifestó su profundo dolor y desconcierto tras el sepelio de Wilmir y Manrique, los dos integrantes de su esquema de seguridad que fueron asesinados la semana pasada en un ataque perpetrado por el Eln en la región de Arauca. En diálogo con Mañanas Blu, el congresista calificó el hecho como un acto de "inhumanidad indescriptible" y una "barbarie", resaltando la crueldad con la que actuaron los atacantes.



Una emboscada milimétrica y despiadada

De acuerdo con el relato del senador, el incidente no fue un retén fortuito, sino una operación coordinada para cerrar el paso a su caravana. Tres camionetas interceptaron los vehículos: una se posicionó adelante, otra en medio y una más atrás, bloqueando cualquier ruta de escape.

Mientras que los ocupantes de uno de los vehículos fueron retenidos, los dos escoltas que se encontraban en la camioneta blindada se negaron a bajar, lo que desencadenó una lluvia de fuego. Castellanos describió, basado en videos del ataque, cómo cerca de 20 personas armadas y "desquiciadas" dispararon a quemarropa contra el vehículo con total sevicia, celebrando mientras cometían el crimen contra "gente humilde".

Jairo Castellanos tras atentado en Arauca Fotos: captura de videos

Atacantes vestidos de civil y confirmación del Eln

Uno de los puntos que más ha generado interrogantes es que los perpetradores no portaban uniformes camuflados, sino que estaban vestidos de civil, algo inusual en los patrullajes de la zona según la experiencia del senador. Sin embargo, la autoría del grupo guerrillero fue confirmada por el equipo de campaña que fue secuestrado durante el mismo evento.

Los sobrevivientes relataron que, tras ser vendados y trasladados a un paraje desconocido para investigar si pertenecían a la fuerza pública, los captores se identificaron explícitamente como miembros del Eln antes de liberarlos cerca de las 7:30 de la noche.



Escuche aquí la entrevista: