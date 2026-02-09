En vivo
Así quedó la avioneta que se accidentó poco antes de llegar a Cali este lunes

Así quedó la avioneta que se accidentó poco antes de llegar a Cali este lunes

La aeronave sufrió un percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos.

