Atentado a la subestación de Guamalito, Norte de Santander, deja un subintendente muerto

Un atentado contra la Subestación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander, dejó como saldo la muerte del subintendente Andrés Felipe de la Hoz, quien fue alcanzado por un disparo de francotirador mientras cumplía con sus funciones. La Policía Nacional rechazó de manera contundente este ataque, catalogado como un acto de extrema violencia que vulnera la seguridad de los uniformados en la región.

Según información oficial, el subintendente fue atendido de inmediato por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que le aplicó primeros auxilios tras recibir el proyectil en la espalda. A pesar del esfuerzo por salvarle la vida, la gravedad de la herida provocó su fallecimiento, lo que generó conmoción entre sus compañeros y la comunidad local.

Hombres armados del ELN atacaron a disparos un helicóptero que intentaba entrar al corregimiento para evacuar al policía herido.

La institución aseguró que se activaron todas las capacidades de investigación y despliegue operativo para dar con los responsables del ataque, con el objetivo de llevarlos ante la justicia. Asimismo, se manifestó solidaridad con la familia del uniformado, destacando que su entrega y compromiso con la seguridad ciudadana serán recordados como un ejemplo de valentía y servicio al país.

"Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en este difícil momento, y honramos la memoria de nuestro héroe que ofrendó su vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la seguridad de los colombianos", indicó la Policía.