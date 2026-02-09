En vivo
Atentado a la subestación de Guamalito, Norte de Santander, deja un subintendente muerto

El subintendente fue atendido de inmediato por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que le aplicó primeros auxilios tras recibir el proyectil en la espalda.

Foto: Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

