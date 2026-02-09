En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Escuela que era trinchera de grupos armados fue recuperada en Briceño, Antioquia

Escuela que era trinchera de grupos armados fue recuperada en Briceño, Antioquia

Esta localidad del Norte de Antioquia ha sido fuertemente golpeada por presencia de las disidencias 18, 36 y el Clan del Golfo.

