Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alias 'Pimpón' estaría tras crimen de dos policías en Anorí, Antioquia: decretaron toque de queda

Alias 'Pimpón' estaría tras crimen de dos policías en Anorí, Antioquia: decretaron toque de queda

Las autoridades departamentales pidieron mayor presencia de la fuerza pública en esta localidad afectada por reiterados hechos violentos en los últimos meses.

Los subintendentes estaban acompañados previamente de más uniformados en Anorí, pero cuando los apoyos se fueron, les dispararon sujetos en moto.
Policía.
Por: Felipe García Solano
Actualizado: 9 de feb, 2026

