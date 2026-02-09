Alias 'Pimpón' estaría tras crimen de dos policías en Anorí, Antioquia: decretaron toque de queda

Mientras las autoridades en el departamento de Antioquia tratan de dar con el paradero de los responsables de asesinar a los subintendentes Hugo Castaño y Melquiades Arismendy, la Alcaldía de Anorí tomó decisiones de restricción a la movilidad hasta el próximo 13 de febrero para evitar nuevos hechos violentos.

La decisión de la Administración Municipal es que entre 9:00 de la noche y 4:30 de la madrugada haya toque de queda en todo el área urbano de Anorí y, además, se decretó el cierre indefinido de la Calle Larga, una de las zonas más concurridas del municipio y en donde no podrán circular ni parquear vehículos.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que la información que han podido recolectar indica que el crimen fue coordinado por las disidencias de alias 'Calarcá' y que, incluso, los dos uniformados después de recibir varios disparos fueron acribillados en el suelo.

"Podemos decir sin dilación que detrás de eso hay un alias ya reconocido perteneciente al Frente 36, alias 'Pimpón'. Uno no entiende cómo las disidencias de este criminal, alias Calarcá, estén negociando con el Gobierno", insistió el funcionario.



A la par de que se busca a este delincuente, también hay que mencionar que se prohibió en el municipio la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y se prohibió el parqueo de cualquier tipo de vehículo en el perímetro del parque principal.

Finalmente, las autoridades locales tomaron la decisión de prohibir temporalmente la música en establecimientos con venta de licor hasta las 10:00 de la mañana y, posterior a ello, solo podrán funcionar hasta las 9:00 de la noche, cuando deberán cerrar de manera obligatoria.

