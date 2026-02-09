Proyecto en Bogotá busca implementar los primeros auxilios psicológicos: ¿cómo funciona?

Bogotá dio un paso significativo en el fortalecimiento de la salud mental tras aprobarse en último debate en el Concejo de la ciudad una estrategia distrital enfocada en los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

Esta iniciativa busca mejorar la respuesta temprana ante crisis emocionales y brindar acompañamiento inicial a las personas antes de que sean remitidas a atención especializada.

El proyecto, planteado por el concejal Julián Sastoque, busca la creación de una Estrategia Distrital de Primeros Auxilios Psicológicos que permita estabilizar emocionalmente a quienes atraviesan situaciones de angustia, ansiedad, pánico o estrés severo.

Salud mental en Colombia// Foto: Pexels

¿Cuáles son las propuestas de esta iniciativa?

Uno de los ejes principales del proyecto es la formación masiva y gratuita de los llamados brigadistas emocionales, quienes serán ciudadanos y funcionarios capacitados mediante cursos teórico-prácticos para brindar una primera respuesta en salud mental.

Las capacitaciones estarán dirigidas tanto a la comunidad en general como a primeros respondientes, es decir, los bomberos, Policía, organismos de socorro, docentes y trabajadores del sector social.

Además, el proyecto contempla la creación de un programa de voluntariado que permitirá a las personas formadas actuar en sus comunidades, instituciones educativas y entornos laborales, ampliando así la capacidad de respuesta frente a situaciones de crisis emocional en diferentes contextos de la ciudad.

Como parte de la estrategia, el Distrito deberá diseñar y difundir un protocolo de actuación que incluya rutas de atención claras y oportunas. También se prevé la creación de un repositorio público con manuales y material audiovisual didáctico, de fácil acceso, que se priorizarán en espacios con alta afluencia de personas y poblaciones sensibles, como jardines infantiles, colegios oficiales, instituciones de educación superior, parques, estaciones y portales del sistema de transporte público, así como otras entidades.

“Este proyecto busca mejorar y hacer más eficiente la forma en que Bogotá previene y atiende crisis emocionales: desde la normalización del cuidado entre ciudadanos hasta la profesionalización de la primera respuesta en salud mental”, afirmó el concejal Sastoque, autor de la iniciativa.

Tras su aprobación en el Concejo de Bogotá, el proyecto queda a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en acuerdo distrital y comenzar su implementación.