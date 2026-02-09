En vivo
Proyecto en Bogotá busca implementar los primeros auxilios psicológicos: ¿cómo funciona?

Proyecto en Bogotá busca implementar los primeros auxilios psicológicos: ¿cómo funciona?

La estrategia propuesta desde el Concejo de Bogotá propone una ruta clara de atención, con protocolos definidos, redes de apoyo y herramientas de autocuidado accesibles para la ciudadanía.

