En enero del 2026 aumentó 15 % en el número de pasajeros y 23 % la movilización de carga: ANI

El inicio de 2026 mostró un comportamiento positivo en el transporte de pasajeros y carga en los proyectos concesionados del país. Según el balance presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante enero se registró un crecimiento del 15 % en el número de pasajeros y del 23 % en la movilización de carga, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que evidencia una recuperación sostenida del sector transporte.

En los aeropuertos concesionados, un total de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga fueron movilizados durante el primer mes del año. El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá concentró la mayor parte del registro de esta operación, transportando más de 2.096.054 de pasajeros y 89.260 toneladas de carga, alcanzando la cifra más alta registrada en la última década para este tipo de mercancía.

Por su parte, el transporte férreo también presentó resultados positivos. Los corredores La Dorada–Chiriguaná, Bogotá–Belencito y el Tren del Atlántico movilizaron cerca de 2,4 millones de toneladas de carga y más de 42.000 pasajeros, permitiendo que se diera la reactivación del sistema ferroviario convirtiéndose en una opción que se posesiona como una alternativa clave para la logística y la conectividad del país.

Según registro de la ANI, en los últimos tres años se han destinado más de 578.000 millones de pesos al mantenimiento y mejoramiento de la red férrea, así como a la ampliación y modernización de varios aeropuertos como: El Dorado (Bogotá), Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso Bonilla (Palmira) y Los Garzones (Montería), entre otros, acciones que buscan fortalecer la competitividad, el desarrollo económico y un sistema de transporte más eficiente y sostenible.



El sector busca que por medio de estas mejoras se materialice una reducción de la pobreza y a la par se evidencie una transición energética y el desarrollo económico a través de los diferentes proyectos concesionados.