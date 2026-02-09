En vivo
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

En enero del 2026 aumentó 15 % en el número de pasajeros y 23 % la movilización de carga: ANI

En enero del 2026 aumentó 15 % en el número de pasajeros y 23 % la movilización de carga: ANI

Más de $578.000 millones ha invertido la ANI en los últimos tres años para modernizar la red férrea y ampliar aeropuertos estratégicos, especialmente los ubicados en Bogotá, Santa Marta, Riohacha, Palmira, entre otros.

