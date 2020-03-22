El presidente electo Abelardo De La Espriella estuvo en Bogotá este jueves adelantando el empalme territorial con alcaldes y el gobernador de Cundinamarca.Al terminar la reunión con los mandatarios locales, De la Espriella anunció tres nombramientos importantes.Sandra Bessudo, quien creó y dirigió la Fundación Malpelo, va a ser la directora de Parques Nacionales Naturales.Ricardo Ayerbe estará al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Ayerbe fue gerente de la campaña de Abelardo en Bogotá y tiene una maestría en Gobierno y políticas públicas.Por último, De La Espriella anunció que Marco Acosta será el presidente del Fondo Nacional del Ahorro.De La Espriella también anunció que al bloque de seguridad que implementará durante su gobierno en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali se va a sumar Soacha.