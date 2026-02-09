Colombia buscará el triunfo ante Uruguay para la clasificación en el Sudamericano

El 8 de febrero, en el Sudamericano Femenino Sub-20, la Selección de Colombia obtuvo su primera victoria al derrotar 1-0 a Venezuela con gol de Maithé López y llegó a cuatro puntos en el Grupo A. Este resultado deja a la tricolor con opciones claras de encaminar su paso a la siguiente fase.



Colombia vs. Uruguay: cuándo y dónde ver

Este martes, 10 de febrero, el combinado colombiano enfrentará a Uruguay y, en caso de conseguir la victoria, tendría grandes posibilidades de asegurar su clasificación. Este partido se disputará a las 4:00 de la tarde, en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay. Este será el tercer compromiso de Colombia en el certamen y podrá verse por Gol Caracol y la aplicación Ditu del Canal Caracol.

Se espera un encuentro intenso. Uruguay llega tras vencer 1-0 a Chile, con anotación de Antonella Cordero, lo que anticipa un duelo equilibrado. Mientras que en el partido frente a Venezuela, Maithé López, de 19 años, fue la jugadora más destacada.

Maithe López con la Selección Colombia Foto: FCF

Esta competencia es clave, ya que otorga cuatro cupos para el Mundial Sub 20 de Polonia. En la misma jornada y casi de manera simultánea, por el Grupo A, Venezuela se medirá con Paraguay a las 4:00 de la tarde.

Luego del encuentro ante Uruguay, la selección colombiana se trasladará a Villa Elisa, Paraguay, donde el próximo jueves enfrentará a Paraguay y cerrará su participación en la fase de grupos.



En el Grupo A, Colombia ocupa el segundo lugar con cuatro puntos, detrás de Paraguay, que lidera con la misma cantidad. Uruguay es tercero, también con cuatro unidades; Venezuela aparece en la cuarta posición con tres puntos y Chile es quinto con uno.

En el Grupo B, Brasil encabeza con seis puntos, seguido por Argentina, también con seis. Ecuador es tercero con tres, Perú cuarto con tres y Bolivia cierra sin puntos.

La jornada del lunes en el Sudamericano Sub-20 estuvo marcada por las goleadas en el Grupo B: Ecuador venció 6-0 a Bolivia y Argentina superó a Perú con tres goles.