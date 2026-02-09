MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Este lunes, 9 de febrero de 2026, se llevó a cabo el másreciente sorteo de MiLoto. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el Sorteo #482 no registró ganadores para la categoría principal de cinco aciertos, lo que ha provocado un incremento significativo en la recompensa principal, situando el nuevo acumulado en la cifra de $200 millones de pesos.



Los números de la suerte y el balance del sorteo de MiLoto hoy

Durante la transmisión oficial del sorteo, las balotas arrojaron la siguiente combinación ganadora: De acuerdo con la información oficial, ninguna fracción o tiquete logró coincidir con la totalidad de los números para reclamar el premio mayor que, para esta fecha, se encontraba en $150 millones.



El crecimiento de MiLoto en el mercado colombiano

MiLoto, una modalidad bajo la administración de Operador Nacional de Juegos (quienes también gestionan Baloto), se ha consolidado como una alternativa ágil y accesible para el público colombiano. A diferencia de otras loterías tradicionales, su mecánica de elegir 5 números del 1 al 39 ofrece probabilidades estadísticas competitivas que atraen a un segmento joven y digital de apostadores.

El incremento del acumulado a $200 millones representa un hito atractivo para el próximo sorteo, ya que este monto suele disparar el volumen de ventas en los puntos físicos de SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas digitales oficiales.



Contexto y transparencia

Es importante recordar que los premios en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente. Los ganadores de montos superiores a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) deben considerar los descuentos por concepto de retención en la fuente, los cuales se destinan a la salud pública del país, un pilar fundamental de la operación de los juegos de suerte y azar legales.

Los interesados en participar en el próximo sorteo podrán adquirir sus tiquetes hasta minutos antes del cierre de las terminales de venta. La transparencia del proceso está garantizada por la presencia de delegados de entes de control, quienes supervisan la legalidad del pesaje de las balotas y el correcto funcionamiento de las máquinas neumáticas en cada sorteo.