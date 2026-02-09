Video: este es el momento exacto en que produjo el accidente en el Alto de la Línea

Dos motocicletas y tres camiones quedaron destruidos tras un fuerte accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de este lunes, 9 de febrero. El incidente se dio en el sector de Cajamarca en el Alto de la Línea, que, según el reporte preliminar, dejó lesionados.

Un video, compartido por las autoridades, mostró el momento exacto en que produjo este fatal accidente en esta importante vía del país. Fue en una zona en donde el corredor se convierte de un solo carril a raíz de arreglos en este punto y mientras los vehículos avanzan lentamente, una tractomula llega a toda velocidad e impacta a una llevándose por delante al resto.

Asimismo, un vehículo salió ileso por muy poco de este accidente, pues pasaron a su lado y, por fortuna, no quedó envuelto en este trágico hecho que, si bien no se han confirmado víctimas fatales, personas en la zona aseguran que sí se habría presentado alguna.

Reportan fuerte accidente de tránsito en la vía La Línea // Fotos: suministradas

“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.



Al igual en este video se pudo ver que, al parecer, el tractocamión no intentó frenar y podría haberse presentado algún tipo de fallo que no le permitió reaccionar adecuadamente. En imágenes se pudo ver cómo los vehículos quedaron en total destrucción, mientras que en la zona llegaron las autoridades para determinar a fondo lo que sucedió en este punto del Alto de la Línea.