Reportan fuerte accidente de tránsito en el Alto de La Línea: cinco vehículos afectados

Sobre las 9:00 de la noche de este lunes, 9 de febrero, se registró un fuerte accidente de tránsito en el Alto de La Línea a la altura del Sector de Itaic en el municipio de Cajamarca el cual obligó al cierre total en ambos sentidos para esta vía nacional y no tomar esta zona mientras se hacen las labores competentes.

En imágenes se pudo registrar cómo los cinco vehículos quedaron destruidos, los cuales fueron: dos motocicletas, un tracto camión, un tracto camión cisterna y una turbo, de las cuales se desconoce el estado de las personas que se movilizaban en cada uno de estos.

Reportan fuerte accidente de tránsito en la vía La Línea // Foto: suministrada

“En este momento se reporta cierre toral en el paso de La Línea por un choque múltiple con lesionados. Está cerrado el corredor vial mientras se realizan atenciones preventivas, las acciones de los cuerpos de socorro y un choque múltiple que ocasionó este choque vial”, indicó Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima.

Si bien hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente y no han confirmado alguna víctima fatal, en la zona se adelanta la investigación para determinar la gravedad y si se registra alguna muerte, o solamente heridos y daños materiales.



En desarrollo.