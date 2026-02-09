En vivo
Petro pide a la Corte levantar suspensión de decreto de emergencia para atender crisis por lluvias

Petro pide a la Corte levantar suspensión de decreto de emergencia para atender crisis por lluvias

La suspensión del decreto fue adoptada el 29 de enero de 2026 por votación 6–2; sin embargo, para ese momento, la Presidencia tampoco solicitó una prórroga de tal decreto,

