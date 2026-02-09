En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juez revoca casa por cárcel a Digno Palomino y ratifica que debe permanecer en prisión

Juez revoca casa por cárcel a Digno Palomino y ratifica que debe permanecer en prisión

El líder de 'Los Pepes', imputado por 17 homicidios en el área metropolitana de Barranquilla, estuvo a punto de regresar a su casa por decisión de un juez Bacrim.

Publicidad

Publicidad

Publicidad