Juez revoca casa por cárcel a Digno Palomino y ratifica que debe permanecer en prisión

En respuesta a un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla decidió que Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, debe permanecer en prisión.

Este reciente fallo revocó la decisión de primera instancia que le había concedido detención domiciliaria a Digno Palomino y ordenó, en cambio, privación de su libertad en centro carcelario, tal como se lo han impuesto en otros procesos y por los cuales ha continuado recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué.

Vale recordar que esta nueva medida de cárcel está relacionada con la investigación que se le sigue por la presunta ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo, entre ellos el crimen de una comerciante.

Digno Palomino. Foto: Policía.

En el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía ha expuesto testimonios de testigos que señalan a Palomino como el líder de la estructura criminal para la que trabaja el sicario que le quitó la vida a esta comerciante por no cumplir con el pago de una extorsión.



Dice la Fiscalía que sí entregó las pruebas contundentes que vincularían a Digno con la banda ‘Los Pepes’ y que no se puede pretender a que tenga que accionar un arma para poder señalarlo como responsable de un homicidio.

En su momento, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también compulsó copias en contra del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla para que se investigue una presunta actuación irregular al pretender conceder dicho beneficio de casa por cárcel a Palomino.