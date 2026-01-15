Digno Palomino podría levantarse de mesa exploratoria entre 'Los Pepes' y el Gobierno

La mesa exploratoria en la que está participando Digno Palomino, como líder de la banda delincuencial 'Los Pepes', enfrenta un momento de tensión, luego de que Palomino no llegara a un acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia ni con la Oficina del Comisionado de Paz, debido a unas condiciones que le plantearon para que se cumpla el traslado de él, y de varios miembros de su banda, hacia cárceles de Barranquilla.

Según información que conoció Blu Radio, desde el Gobierno se les estaría solicitando a 'Los Pepes' y 'Los Costeños' que reconozcan responsabilidad directa sobre zonas específicas de Barranquilla en las que tendrían mayor injerencia. La exigencia incluye que, una vez concentrados o trasladados a las cárceles de la capital del Atlántico, no se presente ningún tipo de accion violenta en dichas áreas.

De acuerdo con información conocida por este medio, esa fue la razón por la que no fue incluido en el primer grupo de 17 personas que iba a ser trasladado el pasado sábado a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pues manifestó su inconformidad ante esta condición y decidió no dar información al respecto.

Este habría manifestado que ni él ni sus hombres pueden asumir una responsabilidad absoluta sobre la seguridad en esos sectores, teniendo en cuenta que hay otros grupos delincuenciales que operan en la ciudad y que cualquien hecho realizado por estos, podría ser atribuido automáticamente a su estructura, lo que pondría en riesgo el proceso y su seguridad jurídica.



Por lo pronto hay expectativa por una reunión que se adelantaría en próximos días para lograr un acuerdo frente a la realización de estos traslados hacia Barranquilla, como parte de la previa para la instalación de una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y estos grupos delincuenciales.