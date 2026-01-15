En vivo
Digno Palomino podría levantarse de mesa exploratoria entre 'Los Pepes' y el Gobierno

El grupo está pendiente de una reunión que se desarrollará este fin de semana en aras de establecer que sucederá ante el cese al fuego que se avecina.

Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes fue imputado por 17 homicidios en el Atlántico
Foto: Suministrada
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

