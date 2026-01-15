Diálogo del Gobierno con 'Los Costeños' y 'Los Pepes' siguen: director saliente del DNI

La salida de Jorge Lemus de la Dirección de Nacional de Inteligencia no dejaría en el limbo el avance de las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pese a que hay tensión en el proceso por la suspensión de unos recientes traslados que iban a ser realizados a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.

Así lo reveló Lemus en entrevista en Mañanas Blu, quien explicó que las mesas exploratorias continúan. "Eso sigue. Se están haciendo todas las cuestiones logísticas para la reunión que se tiene que hacer antes del 20 de enero antes que se acaba la tregua que ellos tienen. Eso sigue", explicó.

Al respecto, manifestó que fue él quien solicitó la suspensión de los traslados que iban a iniciar el pasado 10 de enero, de un grupo inicial de 14 personas, entre las que se encontraba Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y Ober Ricardo Martínez, alias 'El Negro Ober'.

"Nosotros les dijimos que íbamos a hacer un proceso con ellos e íbamos a llevar a algunos privados de la libertad que estaban en diferentes cárceles del país para sentarnos con el gobierno Distrital y el gobierno departamental del Atlántico, pero los empezaron a trasladar desde el Inpec. Entonces yo me atreví a escribirle al del Inpec que no los trasladaran, que los dejaran quietos mientras hacíamos el traslado correspondiente que todavía no es", explicó el director saliente quien se quedará al frente de la UIAF.



Manifestó que el traslado no debe involucrar a los 45 reclusos que solicitaron los líderes de estas bandas. Que puede ser un número inferior.