Catorce miembros 'Los Costeños' iban a ser trasladados a Barranquilla el pasado 10 de enero

El pasado fin de semana, el gobierno no solo tenía lista la resolución del Inpec con la que autorizaba el traslado de Jorge Eliécer Diaz Collazos, más conocido como ‘Castor’, líder de la banda Los Costeños y la de Ober Ricardo Martíenz, alias ‘El Negro Ober’, quien lidera la facción de ‘Los Rastrojos Costeños’; sino también la de 12 miembros más de la banda ‘Los Costeños’.

Estos traslados, sobre los que poco o nada sabían las autoridades en Barranquilla, fueron acordados posterior al cese al fuego anunciado por parte de estas bandas en septiembre pasado, para que un total de 45 miembros de ‘Los Costeños’ y siete de ‘Los Pepes’, incluyendo sus líderes, fueran conducidos a la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico, desde donde liderarían diálogos en aras de avanzar en el desarme de más de cuatro mil personas que hacen parte de sus estructuras criminales.

Gran parte de estos traslados fueron comprometidos para ser realizados antes del 20 de enero, fecha en la que se previó instalar una mesa de diálogos formal en la ciudad de Barranquilla, para llevar a acabo este plan de desarme.



El aplazamiento

El viaje de este primer grupo de 14 personas, según conoció Blu Radio, estaba coordinado para ser realizado el pasado sábado 10 de enero. Para esto ya se encontraban en la ciudad de Bogotá estos reclusos, desde donde iban a ser trasladados en una avioneta hacia Barranquilla, para posteriormente ser conducidos a la penitenciaría referida.

Sin embargo, debido a trámites administrativos ligados con la operación aérea, este viaje fue modificado para el martes 13 de enero, día en el que finalmente no se pudo realizar el traslado debido a que 24 horas antes fue entregada una orden de suspensión para el proceso mismo.



Uno de los nombres que iba a estar ausente en el manifiesto de aquel vuelo era el de Digno Palomino, quien no habría cumplido con un compromiso previo ante la Dirección Nacional de Inteligencia de explicar lo que haría en Barranquilla como parte su aporte al control de la criminalidad. Esto habría implicado un estancamiento en su proceso, el cual se preveía que avanzara posterior al traslado del primer grupo.

Blu Radio conoció que la suspensión de esta medida de traslado, que fue solicitada por Otty Patiño, generó tensión en el Gobierno nacional, por lo que este miércoles fueron citados varios funcionarios al Ministerio de Justicia para definir el futuro de este proceso que hace parte de la llamada Paz Total.



Cifras

De acuerdo con la defensa realizada por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, el cese al fuego permitió reducir los crímenes en Barranquilla.

"'Los Pepes' y 'Los Costeños' acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida", indicó en su cuenta de X.