En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Catorce miembros 'Los Costeños' iban a ser trasladados a Barranquilla el pasado 10 de enero

Catorce miembros 'Los Costeños' iban a ser trasladados a Barranquilla el pasado 10 de enero

El proceso de traslado, del que poco se conoce públicamente, hace parte del diálogo exploratorio que el Gobierno adelanta con los miembros de las bandas que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana.

castor y palomino.png
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego.
Foto: Tomada de transmisión de RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad