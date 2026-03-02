En vivo
Se estrellan varios aviones militares de EEUU, la tripulación sobrevive

Así rescataron a pilotos de aviones militares de EEUU que se estrellaron en Kuwait

Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento.

