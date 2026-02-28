En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes, Baréin y Kuwait

Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes, Baréin y Kuwait

El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Misil de Estados Unidos - referencia.jpg
Misil de Estados Unidos - referencia //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad