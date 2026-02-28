Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes, Baréin y Kuwait

Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia

El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Estados Unidos e Israel atacan a Irán AFP

Por su parte, la agencia oficial de Baréin confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, después de que el ministerio de Interior de este país hablara de sirenas de alerta y pidiera a su población que buscara refugio. Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países del golfo y la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informó de que las fuerzas iraníes han atacado bases estadounidenses en la región.

"Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes", dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciare el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.