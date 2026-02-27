Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 27 de febrero de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 27 de febrero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4824

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 27 de febrero de 2026 fue el: 8885 de la serie 150. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5059

El gran protagonista de la noche fue el número: 6787 de la serie 068, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.



Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el: 7211 de la serie 093. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 27 de febrro

Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 24 - 10 - 11 - 27 -09. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.

