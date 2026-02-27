En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Apareció candidato Andrés Vásquez tras presunta retención en Pelaya, Cesar: lo tenían en una casa

Apareció candidato Andrés Vásquez tras presunta retención en Pelaya, Cesar: lo tenían en una casa

Andrés Fernando Vásquez Vargas aseguró que fue obligado a subir a una motocicleta y llevado a una vivienda desconocida. El hecho, según dijo, estaría relacionado con procesos jurídicos que adelanta contra Sayco y Acinpro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad