Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Santanderes

Procuraduría en Santander activará grupo élite de vigilancia electoral; descarta riesgos

Para el área metropolitana de Bucaramanga, la Procuraduría de Santander dispondrá de 120 funcionarios que estarán recorriendo puesto de votación este 8 de marzo.

