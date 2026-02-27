En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “No se puede trasladar a la gente de una EPS buena a otra donde lo dejarán morir”: Acemi

“No se puede trasladar a la gente de una EPS buena a otra donde lo dejarán morir”: Acemi

El Gobierno expidió el Decreto 182 para redistribuir 6,5 millones de afiliados y reorganizar territorialmente las EPS, buscando mayor eficiencia, equilibrio operativo y mejor cobertura en el sistema de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad