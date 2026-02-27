Escala tensión comercial con Ecuador: Colombia también subirá aranceles al 50 %

En diálogo con Mañanas BLU, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que el gobierno elevará formalmente una propuesta ante el Comité Triple A para incrementar los aranceles al 50% a productos provenientes de Ecuador. Esta medida surge como respuesta directa a la decisión del gobierno ecuatoriano de aumentar sus propios gravámenes del 30% al 50% para las exportaciones colombianas, lo que marca un punto crítico en la relación comercial binacional.



Respuesta simétrica y técnica ante la crisis

La ministra Morales explicó que, tras evaluar la situación con su equipo de trabajo, se decidió llevar una propuesta que no solo busca aplicar un decreto recíproco del 50% de aranceles a las 73 subpartidas que actualmente tienen un 30%, sino que también contempla la inclusión de nuevos productos que generen sensibilidad ante las medidas de Ecuador.

A diferencia de la postura generalizada tomada por el país vecino, la funcionaria enfatizó que Colombia ha realizado un estudio técnico riguroso para no afectar su propio aparato productivo. "Estamos identificando también no subir aranceles de pronto a insumos que son importantes para nuestro sector productivo", señaló Morales, aclarando que se incluirán otras subpartidas de arroz y productos agroalimentarios en el nuevo listado de restricciones.



Impacto en el sector industrial y exportador

La preocupación en el sector empresarial es latente, dado que la relación comercial con Ecuador es altamente significativa. Actualmente, Colombia mantiene una balanza comercial superhabitaria con una diferencia superior a los 1.000 millones de dólares. Ecuador se posiciona como el sexto destino comercial de Colombia a nivel general, pero es el segundo comprador más importante de la canasta no minero-energética.

El 90% de las exportaciones colombianas hacia Ecuador corresponden a la industria, es decir, productos con alto valor agregado. Entre los sectores más afectados por esta "guerra comercial" se encuentran los fabricantes de vehículos, autopartes, medicamentos, cosméticos, insecticidas y textiles. Ante este panorama, el gobierno ya está articulando una estrategia de mitigación que incluye la búsqueda de líneas de crédito y alivios financieros a través de Bancóldex para apoyar al tejido productivo nacional.

Controversia diplomática y el auge del turismo



Respecto a las declaraciones del gobierno ecuatoriano sobre una supuesta "ruptura de interlocución", la ministra Morales desmintió tal versión, asegurando que Colombia siempre ha mantenido disposición al diálogo a través de diversas carteras, lideradas por la Cancillería. Según la funcionaria, Ecuador ha desplazado el tema arancelario al final de su agenda de prioridades, a pesar de que Colombia solicitó formalmente el levantamiento de las medidas.

A pesar de la tensión fronteriza, Morales destacó el contraste positivo en el sector servicios durante la vitrina turística de Anato. El turismo se ha consolidado como un motor de divisas, generando más de 11.000 millones de dólares anuales. Durante el actual periodo de gobierno, Colombia ha recibido 22 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 34% frente al periodo anterior, fortaleciendo la apuesta por una economía menos dependiente del sector extractivista.

Escuche aquí la entrevista: