Colombia refuerza controles ante aumento de contagios de sarampión; hay 4 casos sospechosos

El Ministerio de Salud habilitó más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos luego de que en los últimos días se evidenciara una reemergencia del sarampión en distintas partes del mundo, además de un aumento significativo en el continente americano, sobre todo en México y Estados Unidos, sedes del Mundial de Fútbol 2026.

Por esa razón, el Gobierno nacional busca prevenir, sobre todo, a las personas que planean viajar al Mundial, con el fin de proteger al país de una masiva importación del virus y una posible emergencia epidemiológica por sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año se reportaron, solo en el continente, más de 14.000 casos, 32 veces más que en 2024.

Además, esta semana el Gobierno confirmó que 4 personas que viajaron internacionalmente llegaron a Colombia como sospechosas de haber contraído sarampión; uno de los casos llegó desde México. Uno de los casos ya fue descartado y los otros tres continúan bajo estudios y vigilancia estricta para determinar si tienen o no esta enfermedad.

Las vacunas que estarán disponibles en los puntos de vacunación gratuitos son la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente, que solamente protege contra sarampión y rubéola.



¿Quiénes y cómo deben vacunarse?

Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.

deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses. Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis.

deben contar con dos dosis. Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.

debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021. Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

una dosis al menos 15 días antes del viaje. Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario. Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

Personas vinculadas al turismo, la hotelería y el transporte internacional.

Las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para la rápida identificación de posibles casos y garantizar el aislamiento oportuno de los casos sospechosos. También se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema de salud, activando rutas de atención en IPS para los casos sospechosos; además, se dará prioridad a pacientes que presenten fiebre o sarpullido.