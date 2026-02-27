Sorprenden a motociclistas con machetes en operativos contra caravanas en Bucaramanga

Con cuchillos y machetes en su poder fueron sorprendidos varios motociclistas durante los operativos adelantados por la Alcaldía y las autoridades de tránsito en Bucaramanga para frenar las caravanas y piques ilegales que, según denuncias ciudadanas, vienen generando ruido e inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Cristian Fernando Portilla reveló que, además de las armas blancas, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes, luego de ser sorprendidas con sustancias psicoactivas durante los controles realizados en la noche del jueves 26 de febrero. En total, más de 74 motocicletas fueron inmovilizadas.

“Anoche tuvimos resultados muy importantes, más de 74 motocicletas inmovilizadas y la captura de dos personas por tráfico de estupefacientes. También encontramos personas que llevaban armas blancas, machetes y cuchillos. Yo me pregunto, a altas horas de la noche en una motocicleta, ¿para qué se utiliza un cuchillo o un machete?”, cuestionó el mandatario.

Desde hace varios meses, especialmente los días jueves, se vienen registrando caravanas y piques ilegales que recorren diferentes puntos de la capital santandereana, muchas veces con exostos modificados que generan altos niveles de ruido y alteran la tranquilidad de los ciudadanos.



Frente a esta situación, la administración municipal articuló un dispositivo con más de 12 puestos de control en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el objetivo de frenar estas prácticas y recuperar el orden en las vías.

“Todo ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga a cualquier hora, pero respetando las normas de tránsito, al peatón y el descanso de las personas, del adulto mayor y del enfermo. Lo que no podemos permitir es que se rompa la tranquilidad con caravanas ilegales y poniendo en riesgo a quienes transitan por la ciudad”, afirmó Portilla.

El mandatario fue enfático en que los operativos continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y la convivencia. “Si siguen haciendo caravanas y generando ruido, tenemos que entrar con nuestra fuerza pública para poner orden. No vamos a parar”, concluyó.