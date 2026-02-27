Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su reconocimiento se debe a la variedad de modalidades de apuesta y a los bajos montos necesarios para participar, lo que lo convierte en una opción accesible y atractiva para el público general.



Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 27 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 26 febrero 2026 7566 - 3 Chontico Día 25 febrero 2026 2965 - 4 Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades disponibles, que permiten a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren opciones más sencillas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de las apuestas es uno de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo en Colombia. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar en igualdad de condiciones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se exige el documento y el tiquete.

solo se exige el documento y el tiquete. Entre 48 y 181 UVT: se requiere documento, tiquete y el formulario SIPLAFT diligenciado.

se requiere documento, tiquete y el formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de los anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.

Este proceso garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura, legal y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que siguen diariamente los resultados del Chontico Día en Colombia.