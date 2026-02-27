Río Cauca ya ingresó a algunos barrios en Bolombolo: declararon alerta hospitalaria

El incremento de los niveles del río Cauca tiene preocupados a varios municipios de Antioquia, no obstante los ojos de las autoridades está en el corregimiento de Bolombolo en donde el afluente los tiene en alerta roja debido a algunas inundaciones sectorizadas que ya afecta a varios lugares del municipio de Venecia.

Es por este motivo que la Alcaldía Municipal decidió declarar la alerta hospitalaria para poder atender de manera prioritaria algunas situaciones que pueda provocar el río Cauca que con el paso de las horas sigue creciendo en esta zona del Suroeste antioqueño.

Leonardo Parra, director de Gestión del Riesgo de Venecia, manifestó que desde hace un par de horas se está haciendo un monitoreo permanente al afluente para evitar situaciones que lamentar debido al gran caudal que hizo prender todas las alertas.

"Aguas abajo de municipios como Santa Fe de Antioquia, corregimiento de Olaya, hasta Necoclí. Todo este trayecto nos encontramos en alerta roja, por eso es que desde horas de la noche realizando todo el monitoreo preventivo en las riberas", indicó Parra.



Hay que mencionar que la información emitida a nivel nacional también cobija a otros municipios antioqueños como Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Olaya, Zaragoza, El Bagre o Nechí en donde las autoridades correspondientes hacen vigilancia intensiva a la situación del afluente para tratar de mitigar posibles emergencias.

De momento, entidades locales, departamentales y nacionales le piden a las comunidades ribereñas que se acojan a todas las recomendaciones y eviten estar cerca del río Cauca mientras que el caudal baja y así la población civil pueda regresar a su cotidianidad.