Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 27 de febrero de 2026

El Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Su presencia a nivel nacional y la confianza que ha generado entre los apostadores lo han convertido en una de las opciones preferidas por quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de ganar.



Número ganador del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 27 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. El valor del premio depende tanto de la precisión del acierto como del monto apostado.

De acuerdo con el plan oficial, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo para los jugadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de forma ágil y segura, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.



El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los chances más confiables del país, gracias a su estructura de premios, claridad en las reglas y cobertura nacional. Cada sorteo representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de acertar el número ganador.