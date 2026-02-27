Decisión del Consejo de Estado prueba que a Carrillo se lo "sacaron del sombrero": Luis Peláez

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, las reacciones políticas no se hicieron esperar.

El diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien interpuso la demanda en 2024, celebró el fallo y lo calificó como histórico. Según explicó, el alto tribunal confirmó que el proceso de selección tuvo irregularidades y que Carrillo fue incluido en la fase final sin haber sido preseleccionado, lo que se suma a que se habrían modificado requisitos para acomodar el perfil del entonces directivo y señaló que la posible falsedad en la experiencia deberá ser materia de investigación por parte de la Fiscalía.

"Hoy se demuestra que a través de actos posiblemente ilegales, y en este caso ya ilegales porque hay una sentencia, se logró nombrar a Jorge Carrillo. El Consejo de Estado acaba de decir que declara nula la elección porque los actos fueron cometidos de forma irregular, porque él no estaba en los preseleccionados, lo metieron simplemente sacándolo de un sombrero, cambiaron todos los requisitos de preselección para acomodarlo al perfil, desistieron de buenos candidatos o candidatas simplemente por acomodarle el perfil a él", detalló en diálogo con Blu Radio.



Rifirrafe entre el alcalde y el presidente

El alcalde y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez, criticó al presidente Gustavo Ptro y sostuvo que no se trata de un golpe político sino de una decisión judicial que declaró ilegal el nombramiento realizado por la junta de ISA, además de que lanzó cuestionamientos al gobierno nacional por lo ocurrido. También a nivel local se sumó el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout.

"Hoy por fin, después de una batalla jurídica muy dura, la justicia nos da la razón. Y ojo, que esto no es un simple formalismo. Es la prueba, reina, de cómo la politiquería Daniel Quintero intentó secuestrar la joya de la corona del sector energético mediante trampas, como todo lo de ellos. Carrillo iba de último en la lista de elegibles para este cargo", opinó.



Recordemos que el presidente Gustavo Petro defendió la gestión de Carrillo al frente de la compañía. En su pronunciamiento aseguró que ISA recientemente obtuvo un contrato por mil millones de dólares para fortalecer la sincronización del sistema eléctrico del Caribe y calificó la controversia como un golpe político contra el país.

"Es absurdo que el presidente salga a defender a un funcionario que acaba el Consejo de Estado de decir que se hizo nombrar con irregularidades. Seguramente le hizo favor a él y a algunos de los suyos. Pero en ese sentido yo creo que el presidente debería respetar las decisiones que en justicia se hagan y que no dejó un legado, o sea, dejó ilegalidades y una de ellas es su nombramiento, como lo acaba de decir el Consejo de Estado", indicó.