Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Se aplaza el ingreso del Clan del Golfo a Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba

Se aplaza el ingreso del Clan del Golfo a Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba

El Mecanismo de Seguimiento del proceso con el Clan del Golfo, informó que no será posible cumplir el 1 de marzo con el ingreso de los combatientes a las Zonas de Ubicación Temporal, como estaba previsto en los compromisos.

