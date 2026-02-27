En vivo
Pacientes marcharán en Bogotá este 1 de marzo para exigir freno a la crisis en salud

Pacientes marcharán en Bogotá este 1 de marzo para exigir freno a la crisis en salud

La convocatoria se da en medio de la nueva discusión que ha generado la expedición del decreto 0182, con el que se trasladarían millones de pacientes a la Nueva EPS.

