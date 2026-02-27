Pacientes marcharán en Bogotá este 1 de marzo para exigir freno a la crisis en salud

Las organizaciones de pacientes anunciaron una jornada de movilización para el próximo domingo 1 de marzo en Bogotá, con el objetivo de exigir acciones urgentes frente a la crisis del sistema de salud, denunciar el aumento de muertes asociadas a fallas en la atención y rechazar la indiferencia institucional frente a la situación de miles de pacientes en el país. En la convocatoria, las organizaciones afirmaron que “Kevin es el símbolo de la destrucción del sistema de salud: no más muertos”.

La convocatoria se da tras varias semanas de tensión, luego de la muerte del niño paciente de hemofilia Kevin Acosta y de pronunciamientos de funcionarios del Gobierno que, aseguran los pacientes, minimizan el impacto que la crisis está dejando sobre las personas con enfermedades de alto costo, las barreras de acceso a los servicios y los problemas en la entrega de medicamentos.

El vocero de la Organización Pacientes Colombia, Denis Silva, explicó que la movilización responde a tres razones centrales: en primer lugar, frenar lo que califican como una crisis humanitaria; también visibilizar a las personas que han muerto en medio de las fallas del sistema, y romper la indiferencia frente a lo que está ocurriendo en el sector.

Silva también se refirió al caso de Cecilia Quintero, la mujer de 70 años con problemas renales que falleció haciendo fila para reclamar sus medicamentos. “No es solamente Kevin o lo que le sucedió en Cúcuta a la señora Cecilia y a los dos hermanos de la señora Cecilia. De enfermedades huérfanas, en 2025 se murieron dos mil quinientas personas; de esas, el 40 % eran de la Nueva EPS”, agregó Silva.



El llamado se produce, además, en medio de una nueva controversia por el decreto 0182 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el que se modifica el funcionamiento de las EPS y se anuncia el traslado masivo de millones de usuarios hacia la Nueva EPS y otras aseguradoras, pese a la crisis financiera y operativa que atraviesan varias de estas entidades.