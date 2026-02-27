En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / De qué forma llega la educación superior a zonas rurales y regiones apartadas del país

De qué forma llega la educación superior a zonas rurales y regiones apartadas del país

Tan solo el 30 % de los jóvenes en la ruralidad logra acceder a algún programa de educación superior, tras culminar el bachillerato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad