De qué forma llega la educación superior a zonas rurales y regiones apartadas del país

El acceso a la educación superior para los jóvenes de las regiones ha sido un reto considerable para las instituciones de educación superior. Según cifras del Ministerio de Educación, tan solo el 30 % de los jóvenes en la ruralidad logra acceder a algún programa de educación superior, tras culminar el bachillerato.

Es por ello que resalta la importancia de que las universidades logren llegar a las zonas más apartadas del país. Justamente, Blu 4.0 conversó con el mayor general Javier Ayala, rector de la Universidad Militar, para conocer las diferentes estrategias encaminadas a sacar la educación superior de Bogotá y llevarla a diversos territorios del país, combinando presencia física y modelos a distancia apoyados en tecnología.

“La Universidad Militar Nueva Granada está saliendo de Bogotá, la estamos sacando de Bogotá. Ya tenemos presencia en la costa Atlántica, en Becerril (Cesar), donde la Alcaldía nos dio en comodato un edificio y tenemos más de 340 estudiantes matriculados”, expresó el rector, general Javier Ayala.

Javier Ayala, rector de la Universidad Militar Foto: Blu Radio

Además, agrega que en la Orinoquía abrió recientemente un centro de experiencia y orientación en Villavicencio, equipado con recursos digitales e informáticos para respaldar a los alumnos de la Facultad de Educación a Distancia (FAEDIS), que ofrece programas como relaciones internacionales, contaduría pública e ingenierías, incluida ingeniería civil.



La expansión en las diferentes regiones del país incluye además un proyecto de sede en Facatativá (Cundinamarca), apoyado por el Ministerio de Educación, y un centro internacional en Villa de Leyva, donde se impartirán programas en derecho operacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos.

Paralelamente, la universidad impulsa la educación virtual, híbrida y apoyada en inteligencia artificial para llegar a estudiantes desde regiones apartadas como San José del Guaviare, Leticia o Montería, sin que deban abandonar sus territorios, con el objetivo de formar líderes que permanezcan en sus comunidades y aporten al desarrollo regional.