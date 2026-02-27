Estas son las nuevas entidades que atenderán a pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS

Nueva EPS confirmó que cuatro IPS asumirán la atención de 176 pacientes con hemofilia luego de que Integral Solutions suspendiera la atención por el no pago de las deudas.

El plan de transición definió que la IPS Salud Vital asumirá la atención en Huila y Caquetá; Integral IPS estará a cargo en Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima; la Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS atenderá en Arauca; mientras que en Medellín, Cali y Risaralda el servicio será prestado por Neurum.

“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones”, dijo la entidad.

El pasado miércoles, la IPS Integral Solutions SD S.A.S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la “imposibilidad absoluta” de continuar prestando los servicios por la falta de pago.



La entidad explicó que, aunque dispuso de la “capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral”, Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y 20 de febrero.

Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.