-
“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso": Carlos Meisel, candidato al Senado
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político.
-
Isabel Zuleta solo tuvo 238 votos en la región de Hidroituango: excandidata a la Cámara Liced Mesa
Según la excandidata al Congreso de la Coalición Centro Esperanza, Zuleta entró a la lista del Pacto Histórico no por tener una representación electoral atractiva, sino por sus ataques y su decisión de “acabar” a Sergio Fajardo.
-
“Cualquier cosa que me pase hago responsable a César Barros”: representante electo Jorge Tovar
" Si hubo algún candidato amenazado en el territorio nacional, fui yo", sostuvo el congresista electo.
-
Adecuación de la Cámara para curules de paz les costaron 50.298 millones de pesos a los colombianos
El jefe de Planeación y Sistemas de la Cámara dijo que no solo fue adecuar 16 curules, sino un un proyecto "completamente innovador" que pone el Congreso a la altura de cualquier salón de sesiones del mundo.
