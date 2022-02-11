En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Elecciones Congreso

Elecciones Congreso

  • carlos-meisel-centro-democratico.jpg
    Carlos Meisel.
    Foto: Centro Democrático.
    Elecciones Congreso

    “Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso": Carlos Meisel, candidato al Senado

    El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político.

  • Isabel Zuleta
    Isabel Zuleta
    Foto: Twitter Isabel Zuleta
    Elecciones Congreso

    Isabel Zuleta solo tuvo 238 votos en la región de Hidroituango: excandidata a la Cámara Liced Mesa

    Según la excandidata al Congreso de la Coalición Centro Esperanza, Zuleta entró a la lista del Pacto Histórico no por tener una representación electoral atractiva, sino por sus ataques y su decisión de “acabar” a Sergio Fajardo.

  • Jorge Rodrigo Tovar Vélez y alias 'Jorge 40'
    Jorge Rodrigo Tovar Vélez y alias 'Jorge 40'
    Fotos: Instagram @jorgerodrigotv - AFP
    Elecciones Congreso

    “Cualquier cosa que me pase hago responsable a César Barros”: representante electo Jorge Tovar

    " Si hubo algún candidato amenazado en el territorio nacional, fui yo", sostuvo el congresista electo.

  • Salón Elíptico del Congreso de la República.jpg
    Salón Elíptico del Congreso de la República
    Foto: suministrada
    Elecciones Congreso

    Adecuación de la Cámara para curules de paz les costaron 50.298 millones de pesos a los colombianos

    El jefe de Planeación y Sistemas de la Cámara dijo que no solo fue adecuar 16 curules, sino un un proyecto "completamente innovador" que pone el Congreso a la altura de cualquier salón de sesiones del mundo.

  • Elecciones en Colombia (2).jpg
    Elecciones en Colombia
    Foto: AFP
    Elecciones Congreso

    Las razones por las que no se puede hablar de fraude, según los exregistradores Sánchez y Galindo

  • Registrador Alexánder Vega
    Registrador Alexánder Vega
    Foto: Registraduría
    Elecciones Congreso

    "No sentimos garantías para presidenciales; registrador está en mora de renunciar”: Paloma Valencia

  • Elecciones Jueces de Paz_ccexpress.jpg
    Blu Radio
    Foto: cortesía Alcaldía de Pereira
    Elecciones Congreso

    Los argumentos de Asonal Judicial para criticar reconteo de votos

  • Vega.jpg
    Registrador nacional Alexander Vega.
    Foto: Registraduría Nacional
    Elecciones Congreso

    "Uno no puede alimentar la pérdida de confianza": magistrado del CNE defiende al registrador

  • elecciones-senado-afp.jpg
    Senado de la República
    AFP
    Elecciones Congreso

    "Votos están bajo custodia y deben estar así hasta que haya revisión, si la hay": MinInterior

  • ELECCIONES-VOTO-DEMOCRACIA-REGISTRADURÍA.jpg
    Elecciones / Imagen de referencia /
    Foto: Registraduría Nacional
    Elecciones Congreso

    La U se suma: estos son los partidos que piden reconteo de votos

  • ELECCIONES-VOTO-DEMOCRACIA-REGISTRADURÍA.jpg
    Elecciones / Imagen de referencia /
    Foto: Registraduría Nacional
    Elecciones Congreso

    Comisión de Garantías electorales se reunirá este martes tras petición de reconteo de votos

  • Vega.jpg
    Registrador nacional Alexander Vega.
    Foto: Registraduría Nacional
    Elecciones Congreso

    Registraduría pedirá que se investiguen algunos jurados de votación por irregularidades

  • ELECCIONES-VOTO-DEMOCRACIA-REGISTRADURÍA.jpg
    Elecciones / Imagen de referencia /
    Foto: Registraduría Nacional
    Elecciones Congreso

    “Los países también se suicidan, ojalá a Colombia no le pase”: columnista

  • Elecciones en Colombia (1).jpg
    Elecciones en Colombia
    Foto: AFP
    Elecciones Congreso

    “Hubo un error monumental, pero no fraude”: MOE tras las elecciones legislativas