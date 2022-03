"No sentimos garantías para presidenciales; registrador está en mora de renunciar”: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia dijo, en entrevista con Mañanas BLU, que el registrador Alexander Vega está en mora de presentar su renuncia, tras la crisis que generó la discrepancia entre los resultados del preconteo y el escrutinio, ante lo cual el funcionario pidió un reconteo para finalmente dar marcha atrás este martes.

“ El registrador está en mora de renunciar y el país está en mora de recibir unas explicaciones mucho más exhaustivas y claras que nos generen a todos tranquilidad, sin distingo de partidos”, sostuvo la congresista.

Publicidad

De acuerdo con Valencia, persiste una duda muy grande sobre el sistema electoral, qué trasciende quién se gana una curul o no y se necesita una solución de fondo.

“Es una situación sumamente grave, aquí hay una pérdida de la credibilidad en el sistema , que no corresponde simplemente a quién se quedó con las curules, sino un tema muchísimo más grave y es que estamos abocados a una elección presidencial con unas dudas sobre el manejo de la Registraduría, sobre el comportamiento de los jurados, sobre la manera cómo se cruzan con miles de ciudadanos diciendo por todas partes que su voto no aparece, con miles de testigos diciendo que no corresponde a lo que ellos vieron”, declaró la parlamentaria.

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático , el objetivo de los reparos es que todos los colombianos tengan confianza en el funcionamiento del proceso electoral.

Escuche a la senadora Paloma Valencia en Mañanas BLU, acerca de las críticas en contra del proceso electoral tras las discrepancias entre el preconteo y el escrutinio de los votos en las elecciones de este 13 de marzo: