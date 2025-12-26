Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país durante la noche del viernes, 26 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 2826. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo ganador del premio mayor y permitió la distribución de múltiples premios secos en distintas categorías, renovando la ilusión de los apostadores.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, correspondiente a un premio de $10.000 millones.

El billete ganador se convirtió en el gran protagonista de la jornada, marcando una noche de celebración para el afortunado poseedor.



Premios secos: resultados oficiales

Además del premio principal, el plan de premios incluyó una amplia lista de premios secos repartidos en diferentes regiones del país. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo:



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La entidad recuerda a los ganadores que los premios deben reclamarse siguiendo los canales oficiales.

Premios menores (hasta seis salarios mínimos):



Pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Premios mayores:



Deben gestionarse en la sede principal o en oficinas autorizadas.

Dirección: Carrera 32A #26-14, Bogotá. Documentos requeridos:

Billete original firmado Fotocopia de la cédula Certificación bancaria Formulario de identificación de ganadores Carta de autorización (si aplica)



Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una única fracción según el valor anunciado en cada edición

Recomendaciones para los jugadores

Verificar que el billete esté en buen estado y corresponda al sorteo jugado.

Revisar la casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”.

Tener en cuenta los plazos de cobro:

1 año después del sorteo. 6 meses adicionales para trámites legales, si son necesarios.



Con cada edición, la Lotería de Bogotá reafirma su lugar como uno de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la expectativa y la ilusión de miles de colombianos en cada sorteo.