Diez muertos en un tiroteo en una escuela de Canadá

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda.

Tumbler Ridge -afp.jpg
Esta captura de pantalla de un video proporcionado por el periodista local Trent Ernst muestra el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde ocurrió un tiroteo, que dejó al menos nueve personas muertas en la pequeña ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero de 2026.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

